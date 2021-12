“E’ meglio di Mbappe”: Juve, le parole che fanno saltare l’affare

Il presidente Joan Laporta ha detto di essere ‘rapito’ da Dembele con il quale di poter sottoscrivere il rinnovo: Juventus tagliata fuori?

La Juventus rischia di dover depennare dalla lista degli obiettivi un attaccante. Queste almeno sono le ultime sensazioni dopo le dichiarazioni di Joan Laporta. Il presidente del Barcellona ha confermato la volontà di trattenere uno dei calciatori dati come partenti durante la prossima estate.

Barcellona, si complicano i piani della Juventus: Laporta blinda Ousmane Dembele…a parole

Il presidente culé Joan Laporta ha parlato a Tv3, televisione di Stato spagnola, della possibilità di un addio di Ousmane Dembelé. L’attaccante francese è arrivato a pochi mesi dalla fine del suo contratto con il Barcellona (scadrà il prossimo 30 giugno). Le parole del massimo dirigente blaugrana suonano come riconferma. A queste dovranno seguire i fatti. Se così fosse però i bianconeri dovrebbero depennare il nome dell’ex Borussia Dortmund.

“È un calciatore che mi entusiasma. Penso sia anche meglio di Mbappé e vorrei restasse ancora con noi. Il suo desiderio pure è quello di restare tuttavia sarà fondamentale la trattativa. I suoi agenti vogliono il meglio per lui ma io cerco di far capire che questo non significa guadagnare di più”.

La sua situazione contrattuale continuerà dunque a tenere banco anche in casa Juventus con i bianconeri che resteranno osservatori molto attenti della situazione per comprendere le reali possibilità di accaparrarsi il calciatore. La formazione del presidente Andrea Agnelli dovrà competere pure con altre pretendenti.

Ousmane Dembelé è giunto al Barcellona nel 2017 in cambio di 135 milioni. Una cifra astronomica che non è stata del tutto ripagata dall’attaccante che durante il suo percorso in Catalogna ha incontrato diverse difficoltà. Con la maglia dei blaugrana ha siglato 30 gol in 122 partite, 18 di queste sono arrivate in Liga. Dembelé ha vestito la maglia della nazionale maggiore della Francia in 27 occasioni.