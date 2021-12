“Società senza decoro”: Serie A, il presidente finisce nella bufera

Il Torino di Juric non sta estaltando i propri tifosi, che hanno criticato il presidente Cairo con uno striscione.

Dopo il pareggio interno per 2-2 contro l‘Empoli di giovedì, il Torino giocherà domani sera in trasferta contro il Cagliari dell’ex Mazzarri. I sardi sono penultimi in classifica ed hanno l’obbligo di vincere per non staccarsi dalla zona salvezza, ma anche la squadra di Juric non può permettersi di perdere ancora punti.

Il Torino non sta esaltando in questi primi mesi anche se, in attesa di Juventus-Genoa di questa sera, ha un discreto vantaggio sulla zona calda: otto punti. C’è molta amarezza in casa granata, visto gli scarsi risultati delle ultime stagioni. Il più criticato dai tifosi è senza dubbio il patron Cairo.

Torino, striscione di contestazione contro il presidente Cairo dei tifosi granata all’esterno del Filadelfia

Il team piemontese l’anno scorso si è salvato per il rotto della cuffia e l’arrivo di Juric non è riuscito ad invertire radicalmente la rotta. I tifosi del Torino hanno mostrato tutto il loro attrito verso Cairo, mostrando uno striscione all’esterno dello stadio Filadelfia: “Non contestiamo il Toro, ma una società senza decoro. Per allontanarci dal nostro amore, ci hai daspato da ogni settore. Cairo vattene”.

Juric dovrà fare a meno anche di Belotti fino a febbraio, dopo l‘infortunio che ha rimediato nel match di domenica scorsa contro la Roma. Il tecnico ha così commentato questo periodo in conferenza stampa: “Dobbiamo cercare di fare meno errori. Le prossime quattro sfide diranno chi siamo”.