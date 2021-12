“Ufficiale, presentate le dimissioni”: Serie A, arriva il comunicato

Caos in Serie A: dopo l’arresto per bancarotta fraudolenta di Massimo Ferrero, ecco il comunicato ufficiale della Sampdoria

Un fulmine a ciel sereno ha squarciato il lunedì già complicato (per motivi tecnici) della Sampdoria. Il patron Massimo Ferrero è stato arrestato, questa mattina, dalla Guardia di Finanza per un’inchiesta della Procura di Paola, in provincia di Cosenza, per reati societari e per bancarotta fraudolenta.

Fatti estranei ed isolati dalla Sampdoria, come ribadito dal comunicato ufficiale dei blucerchiati: “Tali vicende, in ogni caso, preme precisare che sono del tutto indipendenti tanto rispetto alla gestione e alla proprietà della Società U.C. Sampdoria quanto rispetto alle attività romane di Ferrero e legate al mondo del cinema, già oggetto di procedura avanti al Tribunale di Roma”.

Ferrero arrestato, il comunicato ufficiale della Sampdoria: caos in Serie A?

Di qui, la Sampdoria specifica: “Ferrero, proprio per tutelare al meglio gli interessi delle altre attività in cui opera, e in particolare isolare anche ogni pretestuosa speculazione di incidenza di un tanto rispetto all’U.C. Sampdoria e al mondo del calcio, intende formalizzare le dimissioni immediate dalle cariche sociali di cui sinora è stato titolare“.

Poi l’appello della U.C. Sampdoria a giungere presto ad un ‘lieto fine’: “Si confida che tutto si possa risolvere in tempi brevissimi anche considerando che il Trust adottato in funzione delle procedure romane contemplava, a garanzia, anche l’accantonamento di somme proprio a tutela delle procedure di cui alla Procura di Paola”.