“È cocciuto…”: infortunio e rinnovo Insigne, i retroscena dell’agente

Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, ha risposto ad alcune domande in merito al rinnovo capitano del Napoli.

La situazione rinnovo di Lorenzo Insigne continua a tenere banco a Napoli, con il capitano azzurro e Aurelio De Laurentiis che non hanno ancora trovato un accordo. A chiarire lo stato di avanzamento della trattativa ci ha pensato l’agente di Insigne, Vincenzo Pisacane.

“E’ stata fatta un’offerta non ritenuta accettabile, non ritenuta congrua.” ha dichiarato l’agente all’emittente napoletana Canale 21, ospite del Peppy Night Fest. “Ma questo non significa che non ci parliamo. Ognuno fa la sua parte. Domanda e richiesta, la cosa giusta è parlare tra di noi.”

Poi un chiarimento: “Lorenzo non ha chiesto la luna, come si legge da qualche parte. Sente Napoli come una parte del suo corpo. Tiene in maniera forse troppo eccessiva a Napoli ed i napoletani, faccio fatica a trovare un calciatore più attaccato alla maglia di Lorenzo.”

Insigne, i tempi di recupero: l’agente predica pazienza

Il discorso si sposta poi sullo stato fisico di Insigne. “Ha avuto un fastidio muscolare.” ha dichiarato l’agente. “Lorenzo è cocciuto, pur di giocare va sul dolore quando dovrebbe invece fermarsi per il suo bene.”

Nessun azzardo sui tempi di recupero: “Mi auguro che possa recuperare già per domenica. Qualcuno ipotizza già giovedì. Al momento però ha ancora un po’ di fastidio. Fossi in lui non rischierei e cercherei di rientrare con la massima calma.”