Nainggolan, gol e risposta agli insulti dei suoi ex tifosi: “Se mi chiamano…”

L’ex Roma e Inter Nainggolan ha risposto in maniera piccata ai fischi dei suoi ex tifosi durante Beerschot-Anversa, gara decisa da un suo gol.

Dopo un inizio non proprio positivo Radja Nainggolan sta trovando continuità in Belgio con la maglia dell’Anversa. L’ex Roma, Inter e Cagliari, tornato in patria quest’estate, sta ritrovando forma e condizione.

Ieri, nel match contro la sua ex squadra, il Beerschot, Nainggolan ha anche trovato la prima rete nel campionato belga. Rete peraltro decisiva visto che l’Anversa ha poi vinto 1-0 proprio grazie alla sua marcatura.

Durante il match il centrocampista è però stato oggetto di fischi e cori non proprio piacevoli da parte del suo ex pubblico. Trattamento a cui il Ninja ha voluto rispondere per le rime a fine partita.

La giustificazione di Nainggolan: “Non posso accettarlo”

“Qui ho passato la mia infanzia.” ha dichiarato Nainggolan, che nel Beerschot ha giocato a livello giovanile dal 2000 al 2005. “Ma se mi chiami ‘figlio di p…’ non posso accettarlo. Non io che ho perso mia mamma dieci anni fa!”

Il Ninja ha poi chiosato: “La loro rabbia mi ha dato una motivazione in più per segnare. Ci vuole un po’ più di rispetto, ma questa cosa mi ha caricato. Oggi qualcuno sarebbe davvero orgoglioso di me”.