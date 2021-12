“Ci porta ai Mondiali”: Italia, Mancini avrà visto tutto

I tifosi dell’Italia hanno preso posizione. Cosi quella che sembra quasi una richiesta rivolta al commissario tecnico Roberto Mancini.

L’Italia di Mancini si appresta a vivere un momento molto particolare, delicato, che scriverà una nuova pagina di storia della nazionale con alla guida Roberto Mancini. Gli spareggi per approdare ai Mondiali in Qatar, infatti, saranno la chiave di volta necessaria a non buttare alle ortiche la possibilità di partecipare alla competizione più importante, potendo dimostrare di meritare quella vittoria all’Europeo conquistata appena qualche mese fa.

Certo è, però, che il commissario tecnico avrà bisogno delle migliori forze per affrontare prima la Macedonia del Nord e poi, eventualmente, il Portogallo. Quelle che saranno le convocazioni, infatti, saranno una base solida sulla quale costruire questo finale di percorso prima della fase finale.

PORTACI AI MONDIALIIIII#CagliariTorino — delinquentweet (@delinquentweet) December 6, 2021

“Ci porta ai Mondiali”: Joao Pedro idolo dei tifosi dell’Italia: e Mancini?

In queste settimane si sono fatti diversi ragionamenti su quella che sarà la spedizione che ci sarà a marzo. L’Italia ha già un gruppo importante che, come detto, ha vinto l’Europeo appena qualche mese fa. Ci sono, però, anche soluzioni a sorpresa che sono prese in considerazione dai tifosi, e che in queste ore vengono evocate a gran voce.

Una di queste porta a Joao Pedro, che continua a trascinare il Cagliari, tenendolo a galla. Ancora una volta, anche contro il Torino, l’attaccante rossoblu ha messo dentro la rete dell’1-1, permettendo alla compagine sarda di restare a ridosso della zona salvezza. “Portaci ai mondiali! Joao Pedro portaci ai Mondiali!”, scrivono alcuni tifosi azzurri sui social.

Da capire, come, se Roberto Mancini stia seriamente prendendo in considerazione l’eventualità di una chiamata per l’attaccante nativo di Ipatinga. I tifosi, questo ormai sembra chiaro, lo accoglierebbero nella compagine azzurra a gran voce.