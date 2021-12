“Sono stato vicino al Real”: Inter, la rivelazione che nessuno si aspettava

Inter, il vice presidente del club nerazzurro Javier Zanetti svela un vecchio interesse del Real Madrid: “Sono stato molto vicino ai Blancos”.

L’Inter di Simone Inzaghi, impegnata questa sera contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti, deve centrare a tutti costi l’obiettivo primo posto per essere agevolata nel prossimo turno di Champions League. In vista dell’impegno europeo, Javier Zanetti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Marca’.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter, retroscena di mercato da Zanetti

Ecco quanto dichiarato: “Con i nuovi titolari abbiamo vinto la Serie A, abbiamo raggiunto la finale di Europa League e siamo tornati agli ottavi di Champions dopo dieci anni. La stabilità sta prendendo piede, è qualcosa di essenziale”.

LEGGI ANCHE >>> Roma, è arrivata la decisione su Mourinho: colloquio col presidente

Poi prosegue: “Il Real Madrid? Ci sono stato molto vicino, mi sentivo onorato dell’interesse di un club di tale portata. L’ho già detto. Erano i tempi di Jorge Valdano, c’era lui come direttore sportivo. La mia storia la conoscono tutti, sapevano che casa mia era ed è l’Inter. Per questo motivo ho deciso di restare qui. Non è successo nulla, non volevo partire senza lasciare una mia traccia”.