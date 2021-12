“Pessimo…”: Donnarumma prende gol e i tifosi del PSG esplodono

Il match di Champions League tra PSG e Buges è terminato 4-1, ma i tifosi parigini non sono contenti del gol subito.

È da pochissimo terminato il match tra PSG e Bruges, con il risultato finale di 4-1. Il Paris Saint-Germain ha vinto con ben tre gol di scarto e a segno sono andati Messi e Mbappé, entrambi con due doppiette personali.

Il club parigino, perciò, ha chiuso così la fase dei gironi di Champions piazzandosi al secondo posto della classifica del Gruppo A con 11 punti, sorpassato per un solo punto dal Manchester City a 12 punti. I tifosi, però, non hanno apprezzato il gol subito con Donnarumma tra i pali, scelto al posto di Keylor Navas, e sono perciò ‘esplosi’ sui social.

Il PSG vince contro il Bruges ma i tifosi non apprezzano il gol subito

Mauricio Pochettino ha scelto di affidare la porta del PSG a Gianluigi Donnarumma per questa ultima giornata della fase a girone di Champions League contro il Bruges. Il Paris Saint-Germain ha vinto con due doppiette firmate da Mbappé e da Messi ma ha subito anche un gol segnato da Mats Rits al 68′.

I tifosi del PSG, perciò, su ‘Twitter’ hanno dimostrato la loro disapprovazione non nei confronti di Donnarumma, bensì per la fase difensiva non impeccabile. Il tweet che infatti potrebbe racchiudere meglio le sensazioni dei tifosi parigini è proprio il seguente: “Il gol del Brugge stava maturando e poteva arrivare prima se non fosse stato per Donnarumma, già autore di diverse belle parate. Questa transizione difensiva per il PSG è pessima e questa difesa in generale ha bisogno di molto lavoro, sembra che in ogni partita subisca un gol”.