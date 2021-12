Alle 21 torna la Champions League, ed in campo scenderanno anche le italiane. Il Milan affronta il Liverpool.

Ultima chiamata per il Milan. La Champions League è stata un’avventura, fino a questo momento, molto complessa per la compagine rossonera, ma nulla è perduto. L’accesso alla fase finale della competizione europea è ancora possibile, ma serve obbligatoriamente una vittoria per raggiungere l’obiettivo.

Di fronte un avversario tosto, uno di quelli più difficili da affrontare di tutta la competizione. Il Liverpool, infatti, ha dimostrato fino a questo momento di credere fortemente proprio alla possibilità di arrivare fino in fondo alla competizione e, perchè no, anche vincerla.

Al Milan, va detto, la vittoria potrebbe non bastare. Tutto dipenderà da quello che sarà il risultato che verrà fuori dal match tra Porto ed Atletico Madrid. Al netto di questo, vincere rappresenta l’unica soluzione possibile per sperare fino alla fine di poter superare a pieno ritmo la fase a gironi.

Milan-Liverpool, le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié, Messias, Brahim Diaz, Krunic; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli. LEGGI ANCHE >>> “Si è operato”: un altro problema per Allegri, è ufficiale