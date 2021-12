L’Inter si accontenta del secondo posto, Ancelotti stende i nerazzurri

Il Real Madrid non sbaglia al Santiago Bernabeu: l’Inter resta in dieci e termina la fase dei gironi al secondo posto del Gruppo D.

Dopo un avvio intenso per gli uomini di Inzaghi al Santiago Bernabeu, l’Inter non riesce a concretizzare davanti alla porta difesa da Courtois e alla prima occasione il Real Madrid non fallisce. Così, al 17′, Toni Kroos, con un gran tiro dai 20 metri, abbatte Handanovic che nulla può per evitare ai suoi di andare sotto di un gol. Lo stadio esplode, i padroni di casa sono in vantaggio e gestiscono la partita. La chiude, infine, Asensio al 79′. Il Real termina al primo posto del girone, l’Inter al secondo.

Champions League, il Real Madrid non sbaglia al Bernabeu: crolla l’Inter

L’Inter parte forte ma poi la spunta il Real Madrid alla prima occasione. Al 17′, Kroos con un gran tiro dalla distanza porta in vantaggio i suoi e indirizza la partita. L’Inter continua ad attaccare ma, in fin dei conti, non riesce a concretizzare davanti alla porta di Courtois che si fa comunque trovare pronto. I nerazzurri, poi, al 64′ restano anche in dieci.

Barella, infatti, reagisce a una spinta su fallo laterale subita da Militao e colpisce l’avversario quasi con un pugno all’altezza del polpaccio. Interviene il VAR e decide per l’ammonizione al difensore del Real e per l’espulsione al centrocampista dell’Inter che, defilato, resta a guardare la partita dei suoi. In dieci, per i nerazzurri, si fa tutto più complicato e il Real chiude definitivamente il match al 79′ con un gran gol, arrivato sempre dalla distanza, segnato da Marco Asensio.

Champions League, classifica Gruppo D

Real Madrid 15, Inter 10, FC Sheriff 6, Shakhtar Donetsk 4.