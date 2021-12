Juve e Atalanta, dove vedere la Champions in tv stasera

Dopo le sconfitte di ieri di Milan ed Inter, questa sera scenderanno in campo la Juventus e l’Atalanta di Gasperini.

E’ l’ultimo turno della fase a gironi della Champions League. Ieri sera, nel giorno di Sant’Ambrogio, ci sono state le sconfitte di Milan ed Inter contro Liverpool e Real Madrid. Se per i nerazzurri è stata una sconfitta indolore, per la squadra di Pioli la sconfitta contro i ‘Reds’ ha sancito la loro eliminazione da tutte le competizioni europee.

L’Inter era già qualificata ed in Spagna si è giocata la testa del girone. Il Real Madrid ha vinto 2-0 con le reti di Kroos e Asensio. I nerazzurri hanno iniziato bene il match, ma poi sono caduti, anche per colpa dell’espulsione di Barella, sotto i colpi degli uomini di Ancelotti. Il Milan contro il Liverpool aveva l’obbligo di vincere e sperare che il Porto non riuscisse a battere l’Atletico Madrid.

Juventus-Malmo sarà trasmessa da Sky e Mediaset Infinity. Atalanta-Villarreal esclusiva Amazon

I rossoneri sono passati anche in vantaggio con Tomori, ma alcuni errori hanno portato il club inglese a vincere grazie ai goal siglati da Salah e Origi. La squadra di Pioli non è riuscita neanche a qualificarsi per il play-off di Europa League. Questa sera scenderanno in campo le altre due italiane: Juventus ed Atalanta.

La squadra di Allegri, già qualificata agli ottavi, affronterà il Malmo per cercare di arrivare prima nel girone, ai danni del Chelsea, mentre i nerazzurri devono vincere contro il Villarreal per strappare il secondo posto al team allenato da Emery.

Entrambe le italiane giocheranno in casa. Il match della Juvenetus contro il Malmo, ore 18.45, sarà trasmesso da Sky e Mediaset Infinity. Mentre la gara dell‘Atalanta, ore 21.00, contro il Villarreal sarà visibile su Amazon Prime Video.