“La Juve ha deciso: lo vuole…”: ‘tradimento’ Napoli, clamorosa indiscrezione

Le difficoltà incontrate in fase di rinnovo tra il Napoli e Lorenzo Insigne hanno portato diversi club ad interessarsi all’attaccante. Ultimo in ordine di tempo: la Juve.

Il rinnovo di contratto tra Lorenzo Insigne e il Napoli continua a non arrivare. Nonostante le dichiarazioni dell’agente, che ha parlato di offerta non congrua ma di dialogo ancora aperto con Aurelio De Laurentiis, le difficoltà nel trovare un punto d’incontro tra le parti sono evidenti e la distanza tra domanda e offerta permane.

Naturale quindi, vista la caratura del calciatore e l’opportunità di prenderlo a parametro zero, che su Lorenzo Insigne si siano fiondati diversi club di prima fascia. Se il rinnovo dovesse ancora tardare, l’attaccante napoletano potrebbe quindi iniziare a prendere in considerazione una nuova destinazione per l’ultima parte della sua carriera.

Tra le varie pretendenti sembra esserci anche una clamorosa: la Juve. Dopo gli ‘sgarbi’ Quagliarella e Higuain, il club bianconero potrebbe privare il Napoli di un altro suo talento. A rivelarlo è il giornalista di Libero Fabio Santini durante una trasmissione su 7Gold.

Insigne, la Juve rompe gli indugi. Ad una condizione.

Santini è sicuro della sua indiscrezione: “La Juve ha rotto gli indugi e ha deciso: vuole Insigne. Il giocatore non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo e i bianconeri hanno deciso di inserirsi e di approfittare dell’occasione.”

L’eventuale ingaggio di Insigne, sempre secondo Santini, avverrebbe però solo ad una condizione: la cessione di Kulusevski. “L’ingaggio di Insigne è legato al destino di Kulusevski.” ha dichiarato il giornalista di Libero. “Solo in caso di cessione dello svedese, Agnelli virerebbe sul calciatore napoletano.”