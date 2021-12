“Non vuole andare via”: PSG, che grana per Pochettino e Leonardo

L’attaccante non vuole lasciare il PSG: Leonardo avrebbe cercato per lui un altro club, ma Icardi sembra intenzionato a restare.

Secondo quanto riferito da ‘RMC Sport’, Mauro Icardi sarebbe intenzionato a non lasciare il PSG. L’attaccante, ex Inter, è stato spesso accostato a diverse squadre, anche alla Juventus per quanto riguarda la Serie A. Ed è quindi stato visto spesso in dirittura d’arrivo nella sua esperienza al Paris Saint-Germain. Stando alle ultime indiscrezioni, però, l’argentino non vorrebbe ‘cambiare aria’ e si andrebbe verso la permanenza a Parigi.

PSG, nuovo scenario per Leonardo: Icardi ora vuole restare

Negli ultimi mesi, il futuro di Mauro Icardi sembrava essere di volta in volta sempre più lontano dal PSG. Eppure, stando a quanto riportato da ‘RMC Sport’, nonostante le mosse pensate dal direttore sportivo Leonardo per valorizzarlo sul mercato, l’attaccante potrebbe alla fine aver deciso di restare al Paris Saint-Germain.

L’argentino non avrebbe, infatti, accolto l’idea di lasciare Parigi e i suoi attuali compagni di squadra, nonostante le sole 13 presenze collezionate in Ligue 1 e le 3 collezionate in Champions League in questa stagione. Il suo contratto scadrà il 30 giugno 2024 e, almeno per il momento, Icardi non vorrebbe partire per raggiungere un nuovo club.