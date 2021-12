Tutto pronto per Juventus-Malmoe, match di Champions della sesta giornata della fase a gironi del Gruppo H. Si gioca alle 18:45.

Manca pochissimo al fischio di inizio di Juventus-Malmoe, sfida della sesta giornata del Girone H di Champions League. All’Allianz Stadium di Torino, i bianconeri guidati da Massimiliano Allegri, già qualificati agli ottavi di finale del torneo europeo, sfida gli svedesi del Malmoe, ultimi del raggruppamento a quota un punto. La formazione ospite è obbligata alla vittoria per provare a credere nella qualificazione in Europa League. Al terzo posto, infatti, ci sono i russi dello Zenit a tre punti. Tutto dipenderà, dunque, dal risultato della squadra russa. A dare il via al match è il bosniaco Peljto. Al VAR, invece, il duo formato dai due spagnoli Munuera ed Hernandez.

Juventus-Malmoe, le probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Rugani; Bonucci; De Ligt; Bernardeschi, Bentancur, Arthur, Rabiot, Alex Sandro; Dybala, Morata.

MALMO (3-5-2): Dahlin; Ahmedhodzic, Nielsen, Moisander; Berget, Peña, Nalic, Lewicki, Ries; Birmancevic, Colak. All. Tomasson.