“Lo pretendiamo…”: Juve, Arrivabene non si trattiene e si sfoga in diretta

Nel pre partita del match contro il Malmoe il dirigente della Juve Arrivabene ha difeso la società riguardo le vicende sulle plusvalenze.

Nel pre partita del match di Champions League contro il Malmoe l’ad della Juve Maurizio Arrivabene ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Tanti i temi trattati con il dirigente che è tornato sulla recente questione inerente alle plusvalenze.

Oltre a parlare del match il dirigente ha difeso la società ed ha confermato che la Juve lavora in sinergia con la Procura di Torino: “Sono stato sentito come persona informata dei fatti e ciò che ho detto è coperto da segreto istruttorio. Siamo una società quotata in borsa e quindi soggetta a controlli molto rigidi da parte di tutte le autorità. Detto ciò, collaboriamo con tutti, con le autorità, con grande rispetto”

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juve, Arrivabene e la situazione plusvalenze

Il dirigente bianconero ha poi continuando parlando delle aspettative della società: “Rispetto molto il lavoro di chiunque, ma allo stesso modo come Juventus pretendiamo rispetto. A me personalmente, ma anche come amministratore delegato di questa società, non piacciono i processi mediatici. Ci sono opinioni che non sono seguite dai fatti. Andiamo avanti”.