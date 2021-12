Il Barcellona di nuovo nell’incubo: non capitava dal 2001

Niente da fare per il Barcellona di Xavi, i tre gol subiti dal Bayern Monaco non lasciano scampo: fuori dalla Champions, sarà Europa League.

Ora è ufficiale: il Barcellona si arrende al ko contro il Bayern Monaco e saluta la Champions League. Adesso i Blaugrana dovranno ‘accontentarsi’ dell’Europa League. Non accadeva dal 2001 che il Barça non superasse la fase dei gironi. C’è perciò grande delusione per la società e per Xavi da poco arrivato sulla panchina del club. Agli ottavi di finale passano Bayern Monaco e Benfica.

Il Barcellona si arrende a un inarrestabile Bayern: è fuori dalla Champions

Il Barcellona non ha strappato la qualificazione agli ottavi di Champions League che sperava di conquistare questa sera. Il Bayern Monaco ha realizzato ben tre gol e segno sono andati Müller, Sané e Musiala. Una partita difficile per i Blaugrana che, complice anche la vittoria del Benfica contro la Dynamo Kiev, ha deciso l’esclusione dalla Champions.

Non accadeva dal lontano 2001 che il Barcellona non superasse la fase a gironi della massima competizione europea. Ora il percorso del club continuerà in Europa League ma questa delusione si va ad aggiungere al momento difficile che il gruppo sta vivendo in questa nuova stagione. Superano la fase a girone quindi il Bayern Monaco con 18 punti e il Benfica con 8 punti. Il Barça si ferma a 7 punti.