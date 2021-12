Serie A, ufficiale: arriva il nuovo allenatore, c’è annuncio

L’Udinese ha esonerato Gotti. Il suo vice, Gabriele Cioffi, guiderà la squadra bianconera sabato contro il Milan.

Dopo la sconfitta di lunedì contro l‘Empoli, l’Udinese ha deciso di sollevare Gotti dal ruolo di allenatore della prima squadra bianconera. L’ufficialità della società friulana è arrivata nella serata di ieri. Al tecnico sono stati fatali i due punti totalizzati nelle ultime quattro gare di campionato.

L’Udinese è quattordicesima ed ha sei punti di vantaggio sul terzultimo posto, occupato in coabitazione dal Cagliari e dal Genoa. I bianconeri affronteranno il Milan capolista sabato e dovranno cercare di strappare almeno un punto per smuovere la classifica. La società friulana ha comunicato che contro i rossoneri in panchina si siederà l’ex vice di Gotti, Gabriele Cioffi:

Udinese, Gabriele Cioffi sarà l’allenatore della prima squadra contro il Milan

“La società comunica di aver affidato, ad interim, la guida tecnica della prima squadra a Gabriele Cioffi, che guiderà il team dalla panchina nel match di sabato contro il Milan. Al tecnico un grande in bocca al lupo da parte di tutta l’Udinese calcio”.

Secondo Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, i due favoriti per sostituire Gotti sono Maran e Paco Jemez. Nei prossimi giorni si conoscerà il nome del futuro tecnico dell’Udinese. Dopo il Milan, il team friulano avrà due scontri diretti fondamentali contro Cagliari e Salernitana.