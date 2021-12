“Bocciato da Allegri”: Juve, a gennaio un altro addio a sorpresa

Non c’è solo Aaron Ramsey in uscita a gennaio per la Juve: c’è infatti un altro centrocampista che non convince Allegri.

La Juventus sembrerebbe ormai decisa a dividersi da Aaron Ramsey, che molto probabilmente non prenderà parte alla trasferta di Serie A che i bianconeri giocheranno a Venezia. Dopo un incontro tra l’entourage del giocatore e la società, sembrerebbe ormai molto vicina la partenza del centrocampista da Torino già nel mercato di gennaio, senza così dover ricorrere a una risoluzione di contratto. Oltre il gallese, però, anche un altro centrocampista non starebbe convincendo Massimiliano Allegri.

Juve, insieme a Ramsey c’è anche un altro ‘bocciato’ per Allegri

Aaron Ramsey, adesso, può lasciare la Juventus a gennaio. Il club sarebbe deciso a lasciar partire il centrocampista che è assente tra i convocati bianconeri ormai da diverso tempo. Secondo quanto riferito da Nicola Balice, giornalista del ‘Corriere di Torino’, a ‘Juventibus’, ci sarebbe anche un altro giocatore bocciato dai bianconeri e da Massimiliano Allegri.

Così ha perciò parlato Nicola Balice ai microfoni di ‘Juventibus’. Ecco chi è il giocatore che non sta convincendo Allegri: “Arthur è uno dei bocciati di Allegri. La Juventus cerca un prestito anche lungo e a gennaio può partire anche lui. Non è un giocatore che interessa all’allenatore bianconero, è decisamente in uscita“. Anche Arthur, perciò, potrebbe lasciare la Juve già con il calciomercato di gennaio.