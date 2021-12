Milan, il colpo per sostituire Kjaer può arrivare gratis

Il Milan cerca il sostituto di Simon Kjaer, out fino a fine stagione. L’ultima idea di Paolo Maldini è Mattia Caldara, in prestito al Venezia.

L’infortunio di Simon Kjaer rischia di rovinare i piani del Milan di Stefano Pioli. Il club rossonero, alle prese con lo stop di sei mesi per il difensore danese, deve correre ai ripari per trovare una soluzione fino a fine stagione. I nomi sul taccuino di Paolo Maldini sono diversi, ma l’ultima idea che stuzzica la dirigenza del club lombardo è un calciatore che può arrivare gratis.

Calciomercato Milan, Maldini al lavoro per il ritorno di Caldara

Fuori dalle competizioni europee, il Milan è chiamato a non commettere passi falsi in campionato. Proprio per questo motivo i rossoneri sono pronti ad affacciarsi sulla finestra invernale di calciomercato per sopperire alle assenze.

Come riferisce ‘Tuttosport’, Paolo Maldini starebbe pensando di richiamare alla base Mattia Caldara, difensore rossonero in prestito secco al Venezia. I rossoneri potrebbero, dunque, riprenderlo a costo zero con il via libera di Paolo Zanetti. L’ex Juve e Atalanta, sfortunato a causa di diversi infortuni nelle ultime stagioni, potrebbe ritornare a Milano già a gennaio.