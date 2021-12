Juve, tre cessioni immediate: incasso da 40 milioni

Tre cessioni in casa Juve per finanziare l’imminente piano mercato di gennaio. Occhio al futuro di Rabiot, ma anche alla possibile doppia sorpresa. Allegri potrebbe bocciare due giocatori in maniera immediata

Il piano mercato della Juventus punterà con forte decisione sulla scelta di un nuovo centrocampista centrale e un nuovo centravanti abile nel gioco aereo, spalle alla porta e con spiccato fiuto del gol. Per il ruolo di mediano resta in pole Zakaria, mentre Witsel potrebbe defilarsi già nelle prossime ore.

In attacco piace Scamacca, mentre resta complicato un possibile affondo per Vlahovic, corteggiato da diverse squadre di Premier League. Attenzione anche alle ultime voci su Cavani, con ipotesi di prestito per soli 6 mesi (indiscrezioni della stampa inglese). Detto questo, la Juventus finanzierà i prossimi acquisti con una tripla cessione.

Cessioni Juve, Rabiot verso l’addio: in bilico anche Arthur

Non solo Rabiot, Allegri potrebbe aprire concretamente anche all’addio di Arthur, fuori dai piani tattici del tecnico bianconero e poco affine al nuovo 4-2-3-1 della Juventus. Il centrocampista brasiliano piace in Bundesliga e Liga, ma serviranno circa 20 milioni per convincere la Juventus a dire sì.

Arthur, Rabiot e Ramsey: una tripla cessione dalla quale la Juventus vorrebbe incassare almeno 40-5 milioni di euro. 20 milioni la valutazione di Arthur e Rabiot, circa 5 milioni quella di Ramsey. Il centrocampista gallese potrebbe rescindere in suo contratto con i bianconero di fronte a un’ottima offerta sulla buonuscita, ipotesi poco accreditata.