“Eriksen, ti aspettiamo qui per giocare…”: la proposta è ufficiale

Eriksen si avvicina al rientro: l’Odense, che lo sta ospitando in questi giorni nel proprio centro sportivo, pronto a tesserarlo.

Prosegue il ritorno alla normalità di Christian Eriksen. Il giocatore, fermo da quell’infausto 12 giugno che di fatto ha sconvolto la sua vita, negli ultimi giorni è tornato ad allenarsi nel centro sportivo dell’Odense situato a poca distanza dalla propria abitazione. Qualche corsetta e tiri in porta, giusto per riprendere confidenza con il campo ed il pallone in attesa di capire come (e se) proseguirà la propria carriera. Nelle ultime ore, a tendergli la mano, è stata proprio la squadra che lo sta ospitando.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter, Odense pronto a tesserare Eriksen

Il direttore della società che controlla l’Odense Enrico Augustinus, infatti, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘BT Radio’ ha aperto alla possibilità di tesserare fino al termine della stagione il centrocampista. “Certo che qui c’è posto. Se Christian fosse interessato, lo accoglieremmo a braccia aperte. Penso però che non ci siano club danesi pronti a garantirgli un ingaggio adeguato, forse solo il Copenaghen”. Ora resta da vedere in che modo si evolverà la vicenda e quale sarà risposta del centrocampista.

LEGGI ANCHE >>> Inter, a gennaio arriva il vice Dzeko: sorride Inzaghi

Il suo contratto con l’Inter scadrà nel 2024 tuttavia le parti, di recente, hanno raggiunto un accordo per risolverlo a giugno. In questo modo i nerazzurri risparmieranno circa 40 milioni mentre Eriksen, al quale le normative attualmente in vigore in Italia non consentono di tornare a giocare a livelli agonistici, potrà scegliere liberamente il proprio futuro. A farsi avanti, nelle scorse settimane era stato pure diversi club della Premier League e l’Ajax in cui il danese ha già giocato dal 2010 al 2013 totalizzando 32 gol e 65 assist in 163 presenze.