Inter, a gennaio arriva il vice Dzeko: sorride Inzaghi

Un nuovo vice Dzeko per Inzaghi in vista della seconda parte di stagione. Il tecnico nerazzurro potrebbe abbracciare il suo nuovo centravanti già in vista della prossima sessione invernale

Un nuovo attaccante per l’Inter in attesa di capire quale sarà il futuro di Sanchez in vista del mercato di gennaio. L’attaccante cileno potrebbe dire addio ai nerazzurri, ma solamente in caso di offerta concreta basata sul prestito con diritto di riscatto in favore del nuovo club.

L’Inter vorrebbe alleggerire il monte ingaggi aprendo concretamente all’addio del cileno. 7.5 milioni di euro l’attuale stipendio dell’ex Barcellona e United, ma prima di sancire il suo addio, i nerazzurri dovranno cercare un sostituto sul mercato. Inzaghi potrebbe puntare su un attaccante più fisico e capace di dare il cambio a Dzeko in caso di turnover.

Lucca nuovo vice Dzeko: l’Inter programma presente e futuro

Sfumato definitivamente Vlahovic, ormai nel mirino di tutti i top club europei, l’Inter sarebbe pronta a valutare un affondo su un centravanti giovane e che offra garanzie in vista del presente e in chiave futura. Lucca, da questo punto di vista, potrebbe rappresentare il giusto profilo, ma il Pisa aprirà al suo addio solamente di fronte a un’offerta da 20-25 milioni.

Più complicato, invece, arrivare a Scamacca: l’attaccante del Sassuolo non lascerà i neroverdi a gennaio e su di lui si sarebbe mossa da tempo anche la Juventus. Lucca resta in pole: si attendono novità nelle prossime settimane.