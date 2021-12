“Non conosco il motivo…”: Pallone d’Oro, Ibrahimovic si sfoga in radio

Ibrahimovic ha parlato del tema del ‘Pallone d’Oro’ ai microfoni di ‘Radio Deejay’: “Non conosco il motivo”.

Zlatan Ibrahimovic, dopo la recente esclusione dalla Champions League che il Milan ha dovuto digerire a causa della sconfitta inferta dal Liverpool, ha rilasciato oggi un’intervista ai microfoni di ‘Radio Deejay’. L’argomento trattato è stato principalmente quello riguardante il Pallone d’Oro, consegnato quest’anno a Lionel Messi. Premio che, tuttavia, a Ibrahimovic non è mai stato assegnato, nonostante la sua importante carriera.

Pallone d’Oro, Ibrahimovic confessa: “Non so perché…”

Zlatan Ibrahimovic, ai microfoni di ‘Radio Deejay’ ha parlato del Pallone d’Oro che in carriera, nonostante i grandi numeri registrati, non ha mai avuto modo di vincere: “Non so perché non l’ho vinto, io gioco e penso a giocare. Dipende come si guardano le cose. Vincitore di quest’anno? Messi ha vinto il pallone d’oro ma dicevano che meritava Lewandowski“.

Oltre al Pallone d’Oro, Ibrahimovic ha poi parlato anche della Champions League che non ha mai vinto, almeno fino ad ora:”Non ho vinto neanche la Champions League, dicono che non la vincerò mai e altre cose ma questo non cambia la mia carriera. Non cambia neanche le mie qualità. Ho avuto la fortuna di giocare con grandi giocatori e grandi squadre, ho imparato diverse lingue e qualcosa ho vinto“.