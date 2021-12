“Quello che speravamo…”: l’Inter ha vinto la sua ‘scommessa’

Javier Zanetti ha parlato della ‘scommessa’ fatta qualche tempo fa dall’Inter, quando il club ha puntato su Lautaro Martinez.

Javier Zanetti è intervenuto in diretta ‘Instagram’ con ‘Gente Argentina’ e ha parlato di quello che è l’incarico assunto all’Inter dopo aver appeso le scarpe al chiodo. Zanetti è, infatti, stato una bandiera del club nerazzurro da giocatore e poi ha deciso di restare tra le fila della società, scegliendo di ricoprire il ruolo di vicepresidente. Ha poi risposto anche ad alcune domande, come quella riguardante il rendimento di Lautaro Martinez e, di rimando, quello dell’altro argentino, Joaquín Correa.

Inter, Zanetti su Lautaro Martinez: “Speravamo che potesse diventare…”

Javier Zanetti è intervenuto così, quindi, sulle aspettative che l’Inter ha riposto sull’argentino Lautaro Martinez: “Abbiamo seguito molto Lautaro e volevamo ingaggiarlo, avevamo questa visione per il futuro: speravamo che potesse diventare quello che sta dimostrando ora. Lautaro è cresciuto anno dopo anno e mi rende molto felice perché quando investi su un giovane ti aspetti tutta quella crescita e oggi per noi è una grande soddisfazione. Avere l’occhio di ingaggiare il giovane più promettente del calcio argentino in quel momento è un merito“.

Ma Lautaro non è l’unico attaccante argentino su cui l’Inter ha voluto puntare e, perciò, Zanetti ha parlato anche del ‘Tucu’ Correa: “Per quanto riguarda Correa sono contento perché, quando giocavo ancora, è venuto a fare un provino all’Inter e abbiamo fatto una foto, era molto piccolo, molto giovane. L’ho visto crescere, poi è andato in un altro club, ma è tornato maturo, con tanta esperienza, mostrando tutta la qualità che ha e questo lo rende molto felice. Sono contento per il presente di Lautaro e Correa“.