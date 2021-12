“Pagano la clausola”: Inter e Juve, addio al colpo in attacco

Già a gennaio il Barcellona potrebbe essere disposto a pagare la clausola rescissoria di Julian Alvarez e prelevarlo dal River Plate, a discapito di Inter e Juventus.

Ancora un anno sul tetto dell’Argentina per il River Plate, che si è consacrato campione in patria, e tra i grandi protagonisti della stagione l’indiscutibile è stato senza dubbio Julian Alvarez. Il giovane attaccante classe 2000 a suon di reti ha conquistato un posto sempre più centrale nella squadra diretta da Marcelo Gallardo fino a diventare insostituibile. Tuttavia, potrebbe essere arrivato già il momento di cambiare aria e compiere il grande salto in Europa, sebbene in molti gli abbiano consigliato di restare ancora un anno al River.

Julian Alvarez al Barcellona? I blaugrana insidiano Inter e Juventus

In Italia è seguito da diverse società tra cui Milan, Juventus, Inter e Fiorentina. In particolare, i nerazzurri sognano la coppia in attacco con Lautaro Martinez. Tuttavia, non sarà facile portarlo in Serie A perché la concorrenza estera è di alto livello. Da annoverare c’è, ad esempio, il Barcellona in piena fase di ricostruzione. I blaugrana potrebbero pensare a una rifondazione parte proprio dai giovani, tra cui Alvarez.

Stando a quanto riferisce ‘Mundo Deportivo’, il Barcellona vorrebbe acquistare un grande profilo offensivo già durante il calciomercato di gennaio. Il nome principale è Ferran Torres, ma è difficile che il Manchester City decida di privarsene e soprattutto di farlo a campionato in corso, cedendolo a una diretta concorrente per la Champions League. Inoltre, il prezzo di Julian Alvarez è decisamente più fattibile. Si tratta di 20 milioni di euro di clausola rescissoria. In fila, anche il Bayern Leverkusen, col quale il River Plate ha già concluso alcuni affari come l’acquisto da parte dei tedeschi di Alario e Palacios. La concorrenza è agguerrita e folta.