Juve, è il pallino di Allegri: duello totale con Mourinho

Juve e Roma pronte ad una sfida di mercato per il centrocampista del Gladbach Zakaria. Ma occhio ad un terzo incomodo dalla Premier.

Sia Roma che Juve hanno necessità di intervenire sul mercato. Sebbene i motivi siano diversi, il centrocampo è al momento, per entrambe le squadre, il punto dove probabilmente si concentreranno i maggiori sforzi.

Con gennaio alle porte i rispettivi DS sono al lavoro per trovare i rinforzi adeguati ad Allegri e Mourinho per la corsa Champions. Uno dei nomi caldi, che interessa ad entrambe le squadre è quello di Denis Zakaria.

Centrocampista svizzero del Borussia M’Gladbach, Zakaria è in scadenza di contratto e piace molto sia ad Allegri che a Mourinho. Si presterebbe quindi ad essere un buon colpo a costo contenuto. Ma proprio questa sua situazione da quasi low-cost ha attirato, secondo il Sun, anche una pretendente inglese.

Zakaria, tra le due litiganti il terzo gode?

Juve e Roma sono pronte alla guerra di mercato per accaparrarsi il 25enne. Potrebbe però verificarsi il tipico detto: tra i due litiganti il terzo gode. Già perché il Liverpool è pronto ad inserirsi nella corsa al giocatore.

Klopp lo ritiene un possibile tassello ottimale per il suo centrocampo. Inoltre il Liverpool avrebbe margini di spesa maggiori di Roma e Juve e, in caso di interessamento concreto, potrebbe avere molte chance di vincere l’asta per Zakaria.