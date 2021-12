Il surreale ritorno di mercato che Pioli vuole nel Milan

Visto il recente grave infortunio di Kjaer il Milan è pronto a tornare sul mercato e Stefano Pioli ha richiesto una sua ‘vecchia conoscenza’.

Il Milan è fuori ormai dall’Europa ma continua a correre in Serie A dove guida la classifica. La squadra di Pioli continua però a ‘perdere pezzi’ e l’ultimo è senza dubbio fondamentale. Il club rossonero ha perso per infortunio per diverso tempo Simon Kjaer, pedina di gran rilievo nella squadra rossonera e per questo motivo i rossoneri sono pronti a tornare sul mercato.

Trovare un giocatore subito pronto da affiancare ad Alessio Romagnoli e Tomori è dura. In Serie A sono pochi i calciatori che le squadre possono sacrificare subito e chiunque venga dall’estero ha bisogno di un percorso di ambientamento.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Milan, Pioli vuole il ritorno di Caldara per la difesa

Visto queste problematiche il club rossonero è pronto ad una situazione alternativa. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport il Milan sarebbe intenzionato a far rientrare a gennaio Mattia Caldara, difensore in prestito (con diritto di riscatto) al Venezia.

LEGGI ANCHE >>> “Gli hanno svaligiato casa”: Atalanta, terribile scoperta dopo il Villarreal

L’esperienza a Milano di Caldara è stata un disastro con il calciatore più volte vittima di infortuni. Le recenti buone prestazioni in Veneto possono però cambiare tutto ed il Milan sembrerebbe intenzionato a dare una nuova chance al centrale difensivo.