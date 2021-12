“Ma che fine hanno fatto?”: il dramma fantacalcistico inaspettato

Il cambio tecnico ed una rivoluzione offensiva ha cambiato la situazione in casa Samp. I numeri dell’attacco ligure sono da dramma.

L’inizio stagione della Sampdoria è stato un vero incubo. Il club ligure è passato da Claudio Ranieri a Roberto D’Aversa in panchina ed ha rinforzato il proprio reparto offensivo con un bomber esperto e che garantisce tanti gol come Ciccio Caputo. La stagione è iniziata da oltre 3 mesi e le cose non stanno per il verso giusto con l’attacco blucerchiato che fatica a decollare ed ha numeri da dramma al Fantacalcio.

Sia i tifosi che gli appassionati di questo ormai ‘storico’ gioco si aspettavano tanti bonus dalla coppia Caputo-Quagliarella, ma la situazione non è affatto cosi. La squadra è sorretta quasi esclusivamente da Antonio Candreva mentre fatica in tutti i reparti, specialmente nell’attacco.

Caputo-Quagliarella, numeri ‘da dramma’ per il Fantacalcio

Più volte in passato sia Caputo che Quagliarella hanno lottato per vincere la classifica cannonieri e, nonostante l’età avanzata, in pochi si aspettavano uno ‘score’ cosi negativo per entrambi. L’attaccante di Castellamare compirà a gennaio 39 anni, ma negli ultimi anni è sempre e comunque andato in doppia cifra. Quest’anno la ‘missione’ per lui è molto difficile visto che ha finora realizzato solo un gol in stagione.

Una situazione quasi identica anche per Caputo. L’esperto attaccante è sempre andato a segno, in ogni categoria. In Serie A ha brillato con le maglie di Empoli e Sassuolo, ma al momento anch’egli paga dazio. Tre gol solo in otto presenze e diverse prestazioni opache, Caputo non va a segno addirittura dallo scorso 28 Ottobre.

Per i due bomber sembra esserci un problema di condivisione del reparto, entrambi hanno sempre dato il massimo con il 4-3-3 ed invece ora si trovano a giocare in un più complicato (per loro) 4-4-2, un problema che urge risolvere. Stasera affrontano una delle difese più in difficoltà del campionato, il Genoa e nel derby entrambi i bomber sono chiamati ad una reazione.