La sconfitta di ieri sera dell’Atalanta contro il Villareal ha scatenato l’ira dei tifosi bergamaschi. Gasperini ha le colpe?

Fallita la gara da dentro o fuori, l’Atalanta è costretta alla discesa in Europa League dove, in ogni caso, avrà le proprie chance per arrivare il più lontano possibile. Gian Piero Gasperini, secondo numerosi tifosi ed addetti ai lavori, è il colpevole numero uno del 2-3 che ha condanno gli orobici al tracollo. Il portale ‘Bergamo & Sport’ ha puntato il dito contro il tecnico del club lombardo, additando a Gasperini numerose colpe, tra cui quella comunicativa.

“Nessuno al mondo lo fa”: Gasperini, lo sfogo

In un lungo editoriale, il portale punta il dito contro Gasperini, reo di essere poco disponibile con la stampa e di ‘rinchiudersi’ all’interno del centro sportivo di Zingonia. Restano fuori i giornalisti, gli addetti ai lavori. L’unica occasione per osservare da vicino i calciatori della Dea, secondo quanto da loro riferito, sono i quindici minuti di allenamento di rifinitura alla vigilia delle partite europee.

Chiosano, poi, con un pensiero eloquente: “Con sabato, alla vigilia di Verona, sarà la nona volta senza opposti, senza rapporto dialettico, senza far arrivare ai tifosi – i mass media sono un tramite, niente di più – la voce che vogliono sentire. Nessun altro allenatore in serie A, forse nel mondo, ha saltato più di metà delle conferenze stampa. Forse è il caso di invertire la rotta. Riempiendo di Atalanta il nostro tutto, perché ne abbiamo bisogno”.