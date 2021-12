Inter-Cagliari, che tegola: big infortunato, salta il match

Domenica, tra gli altri match, in programma anche la sfida che vedrà di fronte l’Inter di Inzaghi ed il Cagliari. Tegola pesante in queste ore

Nemmeno il tempo di lasciarsi alle spalle la fase a gironi di Champions, Europa e Conference League, che è già tempo di tornare in campo. Si parte già da stasera, con Sampdoria e Genoa che daranno nuovamente vita al derby di Marassi che da sempre affascina non soltanto i tifosi liguri, ma quelli di tutta Italia.

Poi un weekend ricco, con tante partite che saranno fulcro di una classifica che al termine di questi giorni di Serie A potrebbe cambiare nuovamente volto. Tanto la parte alta, dove le milanesi ed il Napoli stanno sgomitando per prendersi lo scettro di capolista, cosi come nei bassi fondi dove ci sono almeno 6 squadre che stanno sbracciando per non essere risucchiate nella zona rossa della classifica.

Inter-Cagliari, tegola per Mazzarri: infortunio Nandez

Uno dei match più interessanti in programma, e proprio un testa cosa che riguarda una delle squadre in lotta per il primo posto, l’Inter di Inzaghi, ed il Cagliari di Mazzarri che di contro è nel pieno della lotta per non retrocedere. Due squadre con obiettivi diametralmente opposti, ma che hanno lo stesso bisogno di portare punti a casa.

Proprio in casa sarda, però, in queste ore è emerso un problema non da poco che rischia di complicare a priori la sfida contro i nerazzurri: secondo quanto riportato da ‘La Nuova Sardegna’, infatti, Nandez non sarà della partita. Il giocatore ha svolto anche ieri seduta di terapie, e non riuscirà a recuperare – si legge – per la sfida di domenica. Marotta non potrà, dunque, monitorare il giocatore da vicino, essendo il centrocampista uruguaiano uno degli obiettivi di mercato dell’Inter.