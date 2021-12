Perisic non è convinto di rinnovare con l’Inter: il motivo

Trattative in corso con Ivan Perisic per il rinnovo dell’esterno croato, ma al momento c’è ancora distanza: l’idea dell’ex Bayern è un’altra

Una stagione da protagonista, sempre titolare e tra i migliori in ogni partita. Una rinascita tecnica e sportiva quella di Ivan Perisic all’Inter. Dopo il prestito al Bayern sembrava terminata la sua avventura nerazzurra, invece con l’arrivo di Inzaghi l’esterno croato ha ritrovato il posto tra i titolari ed è diventato un perno prezioso nel 3-5-2 dell’allenatore.

Perisic e l’addio all’Inter

L’Inter da tempo è in trattativa col suo agente per il rinnovo di contratto in scadenza a giugno. Le parti sono ancora distanti, c’è tempo per trovare un’intesa, ma la volontà del calciatore sembra ormai chiara: provare un’altra esperienza. Non per forza nuova. Perisic, infatti, vorrebbe tornare al Bayern Monaco, società con cui ha vinto una Champions League, oppure ritrovare la Premier League.

Per rinnovare con l’Inter, secondo quanto si legge sul ‘Corriere dello Sport’ oggi in edicola, il calciatore avrebbe chiesto sei milioni a stagione, l’Inter offre meno. Si continua a trattare. Ma bisogna capire quale sarà la priorità di Perisic. L’addio a fine stagione potrebbe non dipendere solo dall’aspetto economico.