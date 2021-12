“Serve a noi”: Milan, porta in faccia all’inatteso ritorno

Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, ha parlato di Mattia Caldara e del timore di una sua cessione, magari al Milan, a gennaio.

Il 27enne Mattia Caldara è attualmente in forza al Venezia, squadra con la quale ha segnato anche un gol, ma il suo cartellino appartiene al Milan. Il percorso rossonero del difensore italiano non è mai stato regolare, poiché, nonostante le premesse al momento dell’acquisto, il giocatore è sempre stato ai margini del Milan, per cui il suo cartellino venne prima girato all’Atalanta e poi al Venezia.

Venezia, Caldara torna al Milan? Zanetti se lo tiene stretto

Del calciatore ha parlato Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, in occasione della conferenza stampa di presentazione della gara contro la Juventus: “Caldara ha dimostrato di essere un giocatore importantissimo per lui. Quando siamo andati a prenderlo io e Collauto eravamo gli unici a crederci, per questioni fisiche non tecniche. Possiamo dire che è una scommessa vinta”.

Quale sarà il futuro? Il Milan potrebbe riprenderlo per dargli l’occasione che non ha mai avuto, pur avendolo soffiato con convinzione alla Juventus. In effetti, considerata l’emergenza che vive il reparto arretrato di Pioli con l’infortunio di Kjaer, la soluzione potrebbe essere in casa: “Per noi è fondamentale, ci serve. Posso permettermi di dire che noi non possiamo perdere Caldara oggi, perdere un giocatore così a metà anno sarebbe una problematica al di là di chi si andrebbe a prendere. È il mio pensiero da allenatore però, magari il ragazzo spera che lo richiami il Milan, quella è una sua cosa personale. Egoisticamente vorrei restasse qui, poi è chiaro che per il futuro gli auguro di tornare in certe squadre”.