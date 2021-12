Borja Valero, dopo l’esperienza vissuta alla Fiorentina, non sarebbe mai andato a giocare alla Juventus. Lo conferma sua moglie.

Una vita passata alla Fiorentina: 233 presenze, in cui ha totalizzato 17 reti e 45 reti. In carriera pure un’altra esperienza importante, vissuta all’Inter. Due squadre accumunate dalla forte rivalità con la Juventus. Ma cosa sarebbe accaduto in caso di offerta proprio da parte del club bianconero? A rispondere a questa domanda è stata la moglie dello spagnolo Rocio Rodriguez, ai microfoni di ‘Radio Bruno’.

“Mai alla Juventus”, la rivelazione della moglie di Borja Valero

“Tutte le scelte le ha sempre fatte Borja e ha sempre deciso sempre e solo lui perché è il giocatore che deve decidere dove è meglio per lui giocare, lui scende in campo. Però alla Juventus non saremmo mai andati perché dopo essere stati a Firenze andare lì sarebbe stato brutto per la passione che abbiamo vissuto a Firenze e per il rispetto dei tifosi. Se fosse arrivato una grandissima offerta di ingaggio? La scelta sarebbe stata sempre negativa con la Juventus, abbiamo già dimostrato in passato che i soldi per noi non sono stati importanti”.

A Borja, in passato, era stato proprio di trasferirsi in Cina. “Arrivò un’offerta incredibile abbiamo detto di no. Il valore dell’ingaggio conta all’inizio della carriera quando si guadagna molto poco, ma quando arrivi a guadagnare tanto, non sono più i soldi a dire dove devi giocare, soprattutto nel nostro caso dove crediamo di aver raggiunto un livello di vita soddisfacente”.