Vlahovic asfalta Colantuono: profondo rosso per la Salernitana

Fiorentina-Salernitana è finita 4-0 da pochi minuti. Decisive le reti di Vlahovic e Bonaventura che asfaltano Stefano Colantuono, ultimo in classifica.

Fiorentina-Salernitana finisce 4-0. I viola di Vincenzo Italiano conquistano i tre punti allo stadio Artemio Franchi di Firenze nel match contro la Salernitana di Stefano Colantuono. A trascinare i viola è il solito Dusan Vlahovic che va anche in gol. I padroni di casa volano a quota 30 punti in classifica generale, a ridosso dalla zona Champions League. Sempre più ultimi, invece, i campani, fermi a quota 8 punti in elenco.

Fiorentina-Salernitana, la sintesi

Ad aprire le danze al minuto 31 del primo tempo è Giacomo Bonaventura che porta lo score sull’1-0. Jack prende palla al limite dell’area e conclude in porta senza fronzoli. La sua conclusione è impeccabile e termina in rete all’angolino basso di sinistra.

Nella ripresa ci pensa il solito Dusan Vlahovic a portare il tabellino sul 2-0. L’attaccante controlla egregiamente il pallone scaricato da Duncan per poi infilarlo in rete sotto la traversa. Il numero 9 viola sigla la doppietta personale al minuto 84, dopo aver sfruttato un assist al bacio di Sottil. Nei minuti finali c’è spazio anche per il gol di Maleh. Dopo novanta minuti finisce 4-0 al Franchi.

Classifica Serie A

Milan 38 punti, Inter 37, Napoli 36, Atalanta 34, Fiorentina 30*, Juventus 27, Roma 25, Lazio 25, Bologna 24, Verona 23, Empoli 23, Sassuolo 20, Torino 19, Sampdoria 18*, Udnese 16, Venezia 15, Spezia 12, Cagliari 10, Genoa 10*, Salernitana 8*.

* una gara in più