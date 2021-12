“Manca in certi momenti”: Juve, Allegri spiega le difficoltà dopo Venezia

Il tecnico della Juve Allegri ha commentato con molto rammarico la sfida di Venezia ed il pari conquistato contro il club ligure.

Ancora un passo falso in campionato per la Juve di Massimiliano Allegri che frana nella trasferta di Venezia fermata dalla rete di Aramu. L’1 a 1 bianconero non soddisfa il tecnico che nel post partita ha spiegato a DAZN i motivi delle difficoltà della squadra:

“Da cosa dipendono queste difficoltà? “Sono tante cose, che comunque abbiamo giocatori con meno esperienza in certi momenti, sopratutto spezzoni di partite, perchè avevamo Kaio dentro che era la prima partita che giocava praticamente da titolare, poi è entrato Soulè anche se eravamo solo sull’1-1. Ci sono dei momenti dove giochiamo bene ed altri dove non riusciamo a chiudere”.

Juve, Allegri parla delle condizioni di Dybala

Tra i vari temi il tecnico bianconero si è soffermato anche sull’infortunio di Paulo Dybala, ancora una volta ko e costretto alla sostituzione. Allegri ha commentato:

“Dybala? Sono preoccupato, ora vediamo che cos’ha. Un legame con il problema di mercoledi? Si, abbiamo rischiato ed è andata male. Mercoledi ha avuto un affaticamento, sembrava che stesse bene ma alla fine non era cosi”.