Udinese-Milan, finale incandescente: rissa ed espulsione

Momenti di tensione nel finale della sfida tra Udinese e Milan. Nata una vera e propria rissa, che ha portato anche un cartellino rosso.

Un finale di partita rovente, quello che si è respirato durante la partita tra Udinese e Milan. Una sfida che ha visto la squadra di casa tenere botta contro la capolista della Serie A, in un momento complicato a causa dell’esonero di Luca Gotti. Serviva una dimostrazione forte sul campo da parte dei bianconeri, con Cioffi che ad oggi resta in panchina in attesa di capire quella che sarà la volontà della società.

E cosi l’Udinese ha trovato il vantaggio con un gran gol del solito Beto, che continua ad attirare su di sé l’interesse di tanti club in Italia, ma anche in Europa. Nel finale, però, la svolta rossonera con Ibrahimovic a firmare il pareggio per i rossoneri. Dopo l’1-1, però, la gara è andata avviandosi verso la fine, ma l’episodio proprio a ridosso del triplice fischio ha fatto esplodere la rissa.

Udinese-Milan, rissa ed espulsione: fuori Success nel finale

Il tutto si è svolto a ridosso dell’area di rigore rossonera, dopo una manovra offensiva della squadra friulana. Cosi Maignan, nel tentativo di rinviare prontamente il pallone, è andato a sbattere contro Success (entrato a partita in corso), con il portiere che nell’impatto ha accusato un colpo da parte dell’avversario.

Nei paraggi anche Florenzi, che una volta avvicinatosi alla situazione è finito rovinosamente a terra, colpito a sua volta ancora da Success. Da lì è nata una vera e propria rissa, con i giocatori rossoneri che in massa si sono scagliati con rabbia contro l’avversario. L’arbitro, poco dopo, non ha avuto dubbi: giallo per Florenzi e rosso diretto per Success, che ha cosi lasciato il campo poco istanti prima del triplice fischio.