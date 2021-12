“Colpa di Pochettino…”: PSG, al colpo manca già la Serie A

In casa Paris Saint Germain non tutti i nuovi acquisti stanno trovando vita facile. Uno di questi ha puntato il dito contro Pochettino.

La situazione in casa Paris Saint Germain, dopo una campagna acquisti estiva sontuosa, è in costante evoluzione. La squadra francese è già a +11 sulla seconda in classifica (Rennes) e qualificata agli ottavi di finale di Champions League. Basta questo per definire un ambiente determinato e vincente? No, non ancora. Al netto di quelli che sono dei dati oggettivi, c’è da fare i conti con uno spogliatoio dove ci sono diverse questioni da sottolineare.

E lo sappiamo bene qui in Italia, dove si fa un gran parlare della situazione di Gigio Donnarumma. L’alternanza con Keylor Navas non ha permesso al portiere italiano di guadagnarsi la titolarità, ma soprattutto di dimostrare a pieno regime il proprio valore. Nelle ultime settimane qualcosa sembra essere cambiato in favore del campione d’Europa. Vedremo. Ma non è l’unica questione particolare che si respira in casa Paris Saint Germain.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

PSG, Hakimi sottotono: dito puntato contro Pochettino

Insomma, non c’è soltanto Donnarumma a dover sudare per consolidare la propria posizione in quel di Parigi. Un altro acquisto, arrivato quest’estate insieme al portiere ex Milan, che sta trovando non poche difficoltà è Achraf Hakimi. L’ex Inter, dopo un avvio positivo, sta riscontrando delle problematiche sotto il punto di vista del rendimento. E ci sarebbe anche delle motivazioni ben precise dietro questa situazione.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Allegri in ansia: gli aggiornamenti su Dybala

Secondo quanto riportato da ‘L’Equipe’ (citato da ‘FootMercato’), infatti, l’ex nerazzurro avrebbe puntato il dito contro il suo allenatore Mauricio Pochettino. Il motivo? Mancanza di compattezza, anche tra compagni di squadra, ma soprattutto di punti di riferimento anche sotto il punto di vista tattico. Insomma, quella parigina sarebbe una situazione ben diversa – si legge – rispetto a quelle vissute in casa Inter o al Borussia Dortmund.