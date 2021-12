“Raccapricciante, l’esonero…”: Juventus, è ancora caos per Allegri

Nuovo stop della Juventus a Venezia e tante critiche nel post partita per il club bianconero e per il suo tecnico Massimiliano Allegri.

Ancora grosse difficoltà per la Juventus di Massimiliano Allegri. Il club bianconero non è andato oltre l’1 a 1 in trasferta con il Venezia e vede allontanarsi ancora di più l’obiettivo Champions League.

La squadra bianconera ha subito perso Paulo Dybala per infortunio, ma nel primo tempo ha offerto una buona prova ed è passata in vantaggio con Morata. Ancora una volta i bianconeri sono calati nella ripresa, hanno deluso le aspettative per quel che riguarda il gioco e sono stati infilati da una grande rete di Mattia Aramu. Tante critiche sui social per il tecnico bianconero e per la squadra definita ‘raccapricciante’.

La #Juve è una roba raccapricciante. La realtà è che, se ci fosse un altro al posto di #Allegri, si starebbe parlando di esonero. Non costruisci nulla, quando sei in controllo hai paura della tua ombra. Altro che 4’ posto: qua si finisce di sprofondare. #VeneziaJuve #serieA — Gianluca Drammis (@giangimix87) December 11, 2021

Juventus, crescono i tifosi che vogliono l’esonero di Allegri

La squadra bianconera ha addirittura fatto peggio finora rispetto alla ‘tanto criticata’ Juve di Andrea Pirlo dello scorso anno e sui social sono tanti i tifosi che addirittura chiedono l’esonero del tecnico.

Lacune di gioco ed una squadra che fatica a segnare con i tifosi che sottolineano come il club bianconero siano il peggior attacco tra le prime dodici in Serie A.