“È quasi fatta…”: Vlahovic, l’annuncio del nuovo club alla Bobo Tv

Cassano ed Adani, d’accordo nel consigliare a Vlahovic di non scegliere la Juventus, lanciano l’idea: “Conte è la soluzione ideale”

‘Fuori dall’Italia’. Questo in buona sostanza il suggerimento di Daniele Adani, Christian Vieri e Antonio Cassano per Dusan Vlahovic arrivato all’attaccante serbo direttamente da ‘Twitch’. Durante l’ultima diretta della ‘Bobo Tv’, i tre hanno affrontato il tema relativo al trasferimento del calciatore della Fiorentina che con buona probabilità lascerà presto il club viola per spiccare il volo verso una formazione più blasonata. Gli ex calciatori gli hanno consigliato di andare all’estero.

Dalla ‘Bobo Tv’ un consiglio per Vlahovic: “Lascia l’Italia, con Conte può ripetere la crescita avuta da Lukaku”

Antonio Cassano ha dato un suggerimento preciso al serbo sul quale è forte l’interesse della Juventus. Il barese però ha suggerito a Vlahovic di fare altre scelte per il suo futuro: “Deve scegliere Pep Guardiola. Non so se è già pronto per giocare nel Manchester City ma se così non dovesse essere lo sarà nel giro di un anno e arriverebbe ai livelli di Haaland. Se a 20 anni ti ritrovi con un allenatore che non sa lavorare con te, la tua crescita si arresta”.

Vieri e Adani sono stati d’accordo con Casssano, sostenendo che la Juventus non è la migliore opzione per Vlahovic in questo momento. In particolare, l’ex difensore ha sottolineato un’altra opportunità all’attaccante della Fiorentina: “Può scegliere anche Conte e trasferirsi al Tottenham. Con lui crescerebbe tantissimo come ha fatto Lukaku all’Inter“. “Quest’accoppiata è quasi fatta…”, ha concluso, alludendo al fatto che sarebbe un binomio perfetto. L’idea ha convinto pure il barese.

L’attaccante classe 2000 è esploso nella passata stagione, dopo aver già cominciato a prendere confidenza con la Serie A nel campionato precedente. In questa annata sta confermando le sue straordinarie doti. Finora ha segnato 13 gol in 16 partite. Un ritmo molto importante che lo ha segnalato come il miglior bomber del massimo campionato italiano. Nella classifica dei marcatori, soltanto Ciro Immobile ha siglato il suo stesso numero di reti.