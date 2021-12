Tutto pronto per il fischio di inizio di Napoli-Empoli, match del diciassettesimo turno di Serie A 2021/2022. Si gioca alle ore 18:00.

Sta per iniziare Napoli-Empoli, partita delle ore 18:00 valida per il diciassettesimo turno di Serie A 2021/2022. Allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, Luciano Spalletti ospita la formazione di Aurelio Andreazzoli. Gli azzurri, reduci dal successo in Europa League contro il Leicester di Brendan Rodgers, puntano a trovare punti utili anche in campionato vista la sconfitta contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini nell’ultimo turno di Serie A. Ai campani servono i tre punti per restare agganciati alle prime della classe e non perdere terreno da Milan, Inter e Atalanta. Arbitra il match il signor Marinelli di Tivoli.

Napoli-Empoli, le formazioni ufficiali

Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Mario Rui, Demme, Zielinski, Lozano, Ounas, Elmas, Mertens.

Empoli: Vicario; Stulac, Henderson, Cutrone, Bajrami, Zurkowski, Stojanovic, Luperto, Ismajli, Parisi, Pinamonti. A disposizione: Ujkani; Marchizza, Romagnoli, Mancuso, Di Francesco, La Mantia, Fiamozzi, Bandinelli, Tonelli, Ricci, Haas, Viti.