Gasperini non fallisce la missione Verona: primo posto a soli due punti

Sesta vittoria consecutiva in trasferta per l’Atalanta che supera il Verona in un match combattuto e si porta a -2 dal Milan.

Verona che parte forte, passando in vantaggio dopo 22 minuti con il solito Simeone. Il vantaggio scaligero dura solo per un quarto d’ora. L’Atalanta infatti, al minuto 37 riesce ad agguantare il pari con Miranchuk su assist di Pezzella.

L’Atalanta, che cresce nel finale di tempo, riprende esattamente da dove aveva lasciato. La fortuna sorride ai bergamaschi che con Koopmeiners trovano il vantaggio grazie ad una deviazione.

Nel finale il Verona prova a trovare il pari, ma l’Atalanta è brava a speculare e a difendere il risultato. Gli attacchi gialloblù risultano poco pericolosi e, a parte qualche azione del solito Simeone, la Dea riesce a resistere e a portare a casa il risultato.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Atalanta, in attesa di Inter e Napoli la vetta è ad un solo punto

Un successo fondamentale per l’Atalanta che, in attesa di Inter e Napoli, supera gli azzurri e si porta ad un solo punto dal Milan attualmente capolista. Il Verona, che incassa la prima sconfitta interna dell’era Tudor, fallisce l’aggancio alla zona Conference League.

LEGGI ANCHE >>> “Come si chiama?”: Bologna, la gaffe di Mihajlovic su Patrick Zaki

Ecco la classifica aggiornata: Milan 39*, Inter 37, Atalanta 37*, Napoli 36, Fiorentina 30*, Juventus 28*, Roma 25, Lazio 25, Bologna 24*, Verona 23*, Empoli 23, Torino 22*, Sassuolo 20, Sampdoria 18*, Udinese 17*, Venezia 16*, Spezia 12, Cagliari 10, Genoa 10*, Salernitana 8*

*una partita in più