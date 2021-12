Inter, via gratis a gennaio: la rescissione del contratto è immediata

Alexis Sanchez può lasciare l’Inter e al suo posto arrivare Giacomo Raspadori dal Sassuolo. É il piano per gennaio.

La gara contro il Cagliari per l’Inter sarà la grande opportunità per scavalcare i cugini del Milan, in questo momento primi in classifica. Tra le due milanesi, il Napoli e l’Atalanta c’è veramente poca differenza di punti e ciò rende la lotta per la vetta sempre più entusiasmante.

Inter, via Sanchez e arriva Raspadori? L’idea per gennaio

Tra gli 11 che Simone Inzaghi schiererà in campo dovrebbe esserci Alexis Sanchez. In occasione del match casalingo contro i sardi, il cileno dovrebbe vestire la maglia da titolare e accompagnare Lautaro Martinez in attacco. Per Sanchez si tratterà di una grande opportunità, poiché potrà mettersi in mostra dopo un inizio di stagione non convincente. D’altronde, gennaio si avvicina e quindi si tirerà le somme rispetto alla decisione da prendere sull’attaccante.

Resterà all’Inter? L’ingaggio da 7 milioni di euro è pesante da sostenere, considerato che non si tratta nemmeno di un titolare, ma ne rende difficile anche la cessione. L’Inter lo lascerebbe partire, anche a zero. Secondo quanto riferisce il ‘Corriere dello Sport’, Sanchez potrebbe essere un’idea per il Barcellona, che ha bisogno di rinforzi offensivi. I nerazzurri dal canto loro vorrebbero sostituire il partente con Giacomo Raspadori, che l’Inter aveva cercato di portare in rosa già durante la scorsa estate. Con il Sassuolo potrebbe intavolarsi un prestito con obbligo di riscatto, ma ancora tutto è in fase embrionale.