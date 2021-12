“Si rischia un’onta pesante…”: Juventus, Allegri trema

Dopo il pareggio contro il Venezia, la Juventus di Allegri sta subendo molte critiche sia dai media che dai propri tifosi.

La Juventus ha deluso di nuovo nel match di ieri contro il Venezia. I bianconeri hanno pareggiato 1-1 contro la squadra di Zanetti, nonostante il vantaggio iniziale di Morata. Il team juventino non ha una disputato un gran secondo tempo, subendo anche il goal del pareggio con una conclusione dalla distanza di Aramu.

I bianconeri rischiano di vedere aumentare ancora di più la distanza dal quarto posto dopo il pareggio di ieri. La Juventus, nonostante il primato nel girone di Champions, è in profonda crisi. Roberto Perrone, nel suo editoriale per il suo ‘Corriere dello Sport’, ha criticato molto il team piemontese: “Alla Juve manca la capacità di adeguarsi al cambio di stagione calcistica, che, spesso, avviene velocemente nel corso di una sola partita”.

CdS, Perrone sulla Juventus: “Non sa cambiare la mentalità”

Il giornalista poi continua: “Questa Juventus non sa cambiare la mentalità, non riesce a diventare ‘provinciale’ come vorrebbe Massimiliano Allegri. Segna, ma non riesce a consolidare il vantaggio. E subisce. C’è un solco nettissimo con l’ultimo ciclo vincente”.

L’articolo di Perrone si conclude così: “Servirà una grande impegno da parte di tutti per invertire la rotta. Dal tecnico, ai calciatori, passando anche per la società che dovrà cercare di rinforzare la squadra adeguatamente a gennaio perché si rischia un’onta pesante: l’esclusione dalla prossima Champions League”.