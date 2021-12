“Inutile che resti…”, tra Ferrero e l’addio alla Sampdoria: la verità di Ranieri

Claudio Ranieri, intervistato da ‘La Repubblica’, ha confessato il motivo dell’addio alla Sampdoria: ecco qual è stato il gesto di Ferrero.

Claudio Ranieri, intervistato da ‘La Repubblica’, ha raccontato la motivazione principale per cui ha deciso, alla fine della scorsa stagione, di lasciare la Sampdoria. Il tecnico italiano ha, infatti, quest’anno intrapreso una nuova avventura al Watford, tornando in Premier League. Ranieri, però, è stato chiaro: l’addio alla Serie A e ai blucerchiati non è dipeso da questioni economiche. Ecco qual è stato il motivo.

Addio di Ranieri alla Sampdoria: “Non è stata una questione economica”

Claudio Ranieri, quindi, ha ‘confessato’ le motivazioni che l’hanno spinto a lasciare la Sampdoria: “Non è stata una questione economica, qui guadagno molto meno. All’inizio Ferrero era entusiasta, a lavoro ultimato la sua faccia era cambiata, così ho preferito andare via. Sono disposto ad accettare situazioni problematiche ma devo sentire trasporto, altrimenti è inutile che resti. L’arresto di Ferrero? Ho letto le news e basta”.

Ranieri ha poi voluto parlare anche della decisione di ritornare in Premier League: “Non vivo di ricordi, io guardo avanti. La Premier League è tra i migliori campionati del mondo. Tutti i fuoriclasse sono qui e anche i più bravi allenatori. Spero che i giocatori assimilino in fretta le mie idee”.