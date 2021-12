“Sono incavolato nero…”: Mazzarri, che sfogo dopo la sconfitta con l’Inter

Umore nero in casa Cagliari: dopo la sconfitta contro l’Inter, Mazzarri non si è trattenuto in diretta ai microfoni di DAZN

Un 4-0 tanto netto quanto pesante. Se l’Inter festeggia il primato in classifica, il Cagliari si lecca le ferite e guarda una classifica sempre più complicata. Oggi i sardi sono apparsi completamente dominati dai nerazzurri, per un atteggiamento che ha mandato su tutte le furie il tecnico rossoblù, Walter Mazzarri.

“Sono incavolato nero, meno mi fate stare qua e meglio è…”, ha dichiarato il trainer toscano ai microfoni di DAZN. L’ex Inter era scuro in volto e visibilmente provato, dopo la sconfitta del suo Cagliari.

“Sono incavolato nero, così non lo accetto”: Mazzarri si sfoga a DAZN

Di qui, Mazzarri analizza la sconfitta di San Siro e si sfoga in diretta: “Posso capire perdere contro una squadra più forte, ma così non lo accetto. Siamo stati passivi, non abbiamo mai avuto cattiveria e voglia di andarla a prendere. Non ci sto a perdere così, dobbiamo salvarci. Non capisco perché questa squadra non lotti su tutti i palloni. Abbiamo una classifica da dover riprendere”.

Uno sfogo sincero, quello di Mazzarri, che ha visto il suo Cagliari triturato dal gioco e dal pressing dell’Inter: “Loro la facevano viaggiare in maniera diversa, ma soprattutto ci venivano a prendere come degli assatanati. Noi siamo rimasti passivi. Sono incavolato nero, dopo ne parlerò anche con la squadra perché non ci sto a perdere così”.