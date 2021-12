“Prendetemi per pazzo, ma con Pirlo…”: la batosta per Allegri dalla Svezia

La Juventus ha deluso nella gara di ieri contro il Venezia, pareggiando 1-1. Tra i più criticati c’è Allegri.

La Juventus ha pareggiato 1-1 contro il Venezia nella gara del Penzo di ieri sera. Dopo le vittorie contro Salernitana e Genoa, la striscia vincente dei bianconeri si è fermata di nuovo. La squadra di Allegri aveva l’obbligo di vincere contro i lagunari per cercare di recuperare sulla zona Champions League.

La ‘Vecchia Signora’ ha giocato un buon primo tempo, andando anche in vantaggio con Morata alla mezz’ora, ma nella ripresa ha subito il gol del pareggio di Aramu e non è riuscita ad imprimere quel forcing necessario per portare a Torino i tre punti. Sul banco degli imputati per questi risultati scadenti della Juve c’è anche Allegri.

Will you call me crazy if I say juve played better with Pirlo than they are doing with allegri? And I was one of the guys who spent the summer saying Allegri would bring 10 points more just because he’s allegri

— Siavoush Fallahi (@SiavoushF) December 11, 2021