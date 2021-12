“Il PSG è disponibile…”: Juve, arriva il colpaccio che cambia tutto

La Juve continua il pressing su Vlahovic, ma le resistenze della Fiorentina potrebbero indurre i bianconeri a virare su Mauro Icardi.

La Juve ha necessità di muoversi sul mercato attaccanti. Le difficoltà sotto porta incontrare fino a questo momento dagli uomini di Allegri stanno spingendo la dirigenza bianconera a guardarsi attorno in cerca di un bomber che possa capitalizzare le occasioni create.

Morata non sta rispettando le attese della vigilia, e il suo riscatto inizia ad essere in dubbio. Discorso simile per Kean che sembra avere difficoltà a (ri)ambientarsi a Torino. Ormai da settimane si parla di un nome nuovo da affiancare a Dybala, sul quale pende comunque la spada di Damocle del rinnovo.

Il nome caldo è sempre quello di Dusan Vlahovic. L’attaccante della Fiorentina ha già espresso la volontà di non rinnovare con i viola. Ci sono però diverse problematiche da risolvere. In primis il costo, ma soprattutto le resistenze di Comisso, per nulla intenzionato a vedere il calciatore alla Juve.

Icardi-Juve, il PSG non è un ostacolo. Ecco la formula perfetta

Di fronte a queste problematiche la Juve, come riporta Tuttosport, starebbe pensando ad una vecchia conoscenza del nostro campionato: Mauro Icardi. L’argentino, attualmente in forza al PSG, sembra ormai chiuso dallo stellare attacco Mbappè, Messi, Neymar e legittimamente si starebbe guardando intorno.

La dirigenza bianconera avrebbe oltretutto trovato la formula perfetta per Icardi: prestito fino a fine stagione con diritto di riscatto. Una soluzione che, sempre secondo Tuttosport, piace moltissimo al club francese, il quale potrebbe quindi tranquillamente sedersi al tavolo a trattare su questa base.