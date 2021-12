“Niente di fatto…”: il campione italiano è pronto a lasciare il club

Cairo ha rivelato novità sul futuro di Belotti ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Non vedo possibilità”, attaccante pronto a lasciare il club.

Urbano Cairo, intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’, ha parlato del futuro di Andrea Belotti tra le fila del Torino. Il contratto dell’attaccante e capitano dei granata, infatti, scadrà a giugno del 2022 ma, almeno per il momento, non c’è stato un avvicinamento tra le parti per provare a continuare insieme, prolungando la permanenza del numero 9 al Toro. Il presidente del club ha quindi rilasciato dichiarazioni importanti proprio in merito a questo argomento.

Torino, Cairo confessa: Belotti pronto a lasciare il club

Urbano Cairo, dunque, ha confessato a ‘Sky Sport’: “Rinnovo Belotti? Non vedo grandi possibilità di prolungare il suo contratto, ma vedremo. Intanto deve curarsi, si è fatto male. Si sta curando, per adesso va bene così”. Il centroavanti dei granata, infatti, è ancora alle prese con un infortunio che lo sta tenendo ai box ed è indisponibile all’interno della rosa di Ivan Juric. La lesione di secondo grado al bicipite femorale destro non ha permesso un suo veloce recupero.

La questione del suo rinnovo di contratto è stata molto discussa già nella scorsa sessione di calciomercato estivo. Ancora non sono stati fatti, però, passi in avanti e ora la sensazione è che il giocatore possa restare svincolato a giugno, dopo aver trascorso tra le fila del Torino ben 7 anni, diventandone anche capitano.