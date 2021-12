Inzaghi ha rischiato la vita dopo il Cagliari: il retroscena

Simone Inzaghi ha rischiato, al termine della partita di ieri dell’Inter contro il Cagliari, di farsi molto male: il retroscena.

Una serata perfetta per Simone Inzaghi, quella vissuta ieri allo Stadio San Siro dopo il poker calato dall’Inter al Cagliari, se non fosse per il rischio corso ritornando negli spogliatoi. Dopo il triplice fischio, infatti, il tecnico nerazzurro, insieme a un membro dello staff, stava raggiungendo il tunnel per lasciare il campo, quando è scivolato sugli scalini e ha rischiato di battere la testa a terra. Fortunatamente la vicenda si è conclusa bene e con un sorriso anche da parte dello stesso Inzaghi.

Inter, Inzaghi scivola e rischia di farsi molto male: il retroscena della caduta

Il poker calato dall’Inter al Cagliari, nella serata di ieri a San Siro, ha portato il club nerazzurro al primo posto in classifica. Nonostante un rigore sbagliato, Lautaro Martinez ha realizzato una doppietta a cui si sono aggiunti i gol di Sanchez e Calhanoglu. Una serata praticamente perfetta per Simone Inzaghi. Il tecnico, però, alla fine della gara, sugli scalini che portano al tunnel e agli spogliatoi ha rischiato di farsi molto male.

Inzaghi, come si vede da un video registrato da alcuni tifosi a pochissimi metri da lui, scivola pericolosamente sulle scale che sta percorrendo e riesce a evitare l’impatto forte solo rallentando la caduta con il braccio e aiutato da un collaboratore che camminava al suo fianco. Il rischio maggiore sarebbe stato quello di battere forte la testa e la schiena a terra, ma la vicenda si è conclusa con un sorriso. Il mister si è infatti prontamente rialzato e ha scherzato con i tifosi su quanto accaduto.