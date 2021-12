Il Villarreal esulta per il secondo sorteggio e provoca la Juve

Post ironico del Villarreal sui social dopo aver sorteggiato la Juventus in luogo del Manchester City agli ottavi di finale di Champions League.

Buona la prima? Il Villarreal non è d’accordo. La seconda, a suo parere, è andata meglio. Di cosa si tratta? Del sorteggio per gli ottavi di finale di Champions League, che la UEFA è stata clamorosamente costretta a ripetere dopo aver commesso un grave errore strutturale al momento delle urne. Da qui la sorte completamente diversa toccata nelle due circostanze al sottomarino giallo spagnolo.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Champions League, l’ironia del Villarreal dopo aver pescato la Juventus

In occasione del primo “giro”, il Villarreal di Unai Emery avrebbe dovuto affrontare il temibile Manchester City di Pep Guardiola. Primo in Premier League e con solo due sconfitte in 16 match disputati sino ad oggi. Una brutta gatta da pelare, ma al secondo sorteggio è tutto cambiato. Gli spagnoli, infatti, hanno ottenuto in sorte la Juventus di Allegri, che precedentemente aveva invece incontrato lo Sporting Lisbona come avversaria.

LEGGI ANCHE >>> “Xavi lo chiederà a noi…”: Napoli, il Barcellona ha già un inatteso ‘alleato’

Ambedue le sfide sono comunque complesse per i bianconeri, mentre secondo il Villarreal il fato gli ha sorriso con questo cambio delle urne. Evidentemente gli spagnoli non temono troppo la Juventus, considerate le storiche difficoltà in Champions League e anche la difficile stagione. Su Instagram, infatti, il Villarreal ha condiviso un post ironico impersonando una sposa che lascia all’altare il futuro coniuge (il City) per scappare con l’amante (la Juventus). Un frammento divertente per un episodio abbastanza bizzarro.